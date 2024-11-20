Nefes borusuna şeker kaçan kişiyi 'Heimlich manevrası' ile kurtardı
Kayseri'de nefes borusuna şeker kaçan kişi, Büyükşehir Belediyesi vale personeli Emre Aysel tarafından 'Heimlich manevrası’ ile kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bankalar Caddesi'nde dün saat 14.30 sıralarında; arkadaşları ile yürüyen ve ismi öğrenilemeyen genç, bir anda fenalaştı.
Nefes borusuna şeker kaçtığı öğrenilen kişiyi, bölgede vale hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi personeli Emre Aysel fark ederek yardıma koştu.
'HEIMLICH MANEVRASI' İLE ŞEKERİ ÇIKARTTI
Emre Aysel, 'Heimlich manevrası' uygulayarak, şekerin çıkmasını sağladı. Genç, hayatını kurtaran Aysel’e sarılarak teşekkür etti.
Etiketler: #heimlich #Heimlich manevrası
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