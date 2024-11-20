Nefes borusuna şeker kaçan kişiyi 'Heimlich manevrası' ile kurtardı

Yayınlanma: 20.11.2024 - 12:48

Güncelleme: 20.11.2024 - 12:49

Merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bankalar Caddesi'nde dün saat 14.30 sıralarında; arkadaşları ile yürüyen ve ismi öğrenilemeyen genç, bir anda fenalaştı.

Nefes borusuna şeker kaçtığı öğrenilen kişiyi, bölgede vale hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi personeli Emre Aysel fark ederek yardıma koştu.

'HEIMLICH MANEVRASI' İLE ŞEKERİ ÇIKARTTI

Emre Aysel, 'Heimlich manevrası' uygulayarak, şekerin çıkmasını sağladı. Genç, hayatını kurtaran Aysel’e sarılarak teşekkür etti.