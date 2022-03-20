Poyrazköy önlerinde bir kargo gemisi makine arızası yaptı

20 Mart 2022 Pazar, 02:22

İstanbul Boğazı'nda, bir kargo gemisinin Poyrazköy önlerinde makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiğinin, geminin demirletilmesinin ardından yeniden başladığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kocaeli'den Köstence'ye seyir halindeyken Poyrazköy önlerinde makine arızası yapan ANNAMARIA D isimi kargo gemisi için Kurtarma-8 ve Kurtarma-10 römorkörlerimiz ile KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı" ifadesi kullanıldı.

ANNAMARIA D isimli kargo gemisi İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, kılavuz kaptan, Kurtarma-8, Kurtarma-10 römorkörleri ile KEGM-6 botu refakatinde Büyükdere'ye demirletildi.

Kargo gemisinin demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı.