Pres makinesi kurulum sırasında çalışınca içine sıkışan iş yeri sahibi öldü
İzmit'te bir fabrikada yeni kurulan pres makinesine sıkışan fabrika sahibi Necmi Ş., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Olay saat 22.30 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde plastik parça üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi.
Fabrikaya yeni alınan pres makinesinin kurulumu sırasında, makinenin aniden çalışması üzerine iş yeri sahibi Necmi Ş., makine içerisinde sıkıştı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.
İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Necmi Ş., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Necmi Ş. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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