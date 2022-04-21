Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Düzce'de Düzce Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi'nde çalışan 43 yaşındaki Taner Polat, pres makinasına sıkışarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
21 Nisan 2022 Perşembe, 13:19
Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Düzce Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi'nde çalışan işçi, pres makinesine sıkışması neticesinde yaşamını yitirdi. 

Olay, sabah saatlerinde Hecinler köyünde bulunan Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi Taner Polat, pres makinesine sıkıştı. Olayı gören işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Polat, yaşamını yitirdi. 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler