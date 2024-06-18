Prodüktörü doğruladı: Ünlü rapçi Sansar Salvo cezaevine girdi

Yayınlanma: 18.06.2024 - 13:12

Güncelleme: 18.06.2024 - 13:12

Sansar Salvo adıyla tanınan ünlü rapçi Ekincan Aslan'ın cezaevine girdiği ortaya çıktı.

Bir dönem kanser tedavisi gören daha sonra ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Sansar Salvo, son olarak intihar girişiminde bulunmuştu. Robert Hip Hop YouTube kanalında yayınlanan iddiaya göre ünlü rapçi Anadolu Yakası'nda bir cezaevinde kalıyor.