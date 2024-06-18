Prodüktörü doğruladı: Ünlü rapçi Sansar Salvo cezaevine girdi
Ünlü rapçi Sansar Salvo adıyla tanınan Ekincan Aslan, cezaevine girdi. Sansar Salvo'nun prodüktörü haberleri doğrularken ünlü rapçinin neden cezaevine girdiği açıklanmadı.
Sansar Salvo adıyla tanınan ünlü rapçi Ekincan Aslan'ın cezaevine girdiği ortaya çıktı.
Bir dönem kanser tedavisi gören daha sonra ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Sansar Salvo, son olarak intihar girişiminde bulunmuştu. Robert Hip Hop YouTube kanalında yayınlanan iddiaya göre ünlü rapçi Anadolu Yakası'nda bir cezaevinde kalıyor.
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