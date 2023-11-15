Yayınlanma: 15.11.2023 - 11:47

Güncelleme: 15.11.2023 - 11:47

Sansar Salvo adıyla tanınan gerçek adı Ekincan Arslan olan ünlü rapçinin sosyal medyada paylaştığı gönderisinin ardından hayranları durumunu merak etmeye başladı. Peki Sansar Salvo intihar mı etti? Sağlık durumu nasıl? Sansar Salvo kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

SANSAR SALVO KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Sahne adı Sansar Salvo olan Ekincan Arslan 1989 yılında İstanbul Kadıköy'de doğdu. Aslen Malatyalı olan Sansar Salvo 10 yaşından itibaren müzik ile uğraşmaktadır. Sahneye ilk adımını ise 14 yaşında atmıştır. 2010 yılında kanser teşhisi konulan sanatçı dört yıl süren mücadelesinin ardından hastalığı yenmiştir.

SANSAR SALVO'NUN ALBÜMLERİ NEDİR?

Sansar Salvo 2008 yılında "Adrenalin", 2009 yılında "Seremoni Efendisi", 2013 yılında "24. Şarjör" albümünü yayınladı. En öne çıkan şarkıları ise "Duygusal Olmaya Gerek Yok", "180 km.", "Psikopat Yazar" ve Kaan Boşnak ile yaptığı "Koptu Kayış" şarkılarıdır.

SANSAR SALVO İNTİHAR MI ETTİ? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sansar Salvo 43 farklı ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğunu Twitter'da yaptığı bir gönderide paylaştı.

Ünlü rapçinin sağlık durumu hakkında bir gelişme henüz bulunmamaktadır.