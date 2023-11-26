Prof. Dr. Ahmet Ercan o il için tarih vererek uyardı: '7.9 büyüklüğünde depremi görecektir'
Bilim insanı ve yüksek jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, büyük deprem olan bölgelerde aynı büyüklükte depremlerin olabileceğini vurgulayarak, 2035 ile 2045 yılları arasında o ilimizde büyük bir deprem olabileceğini ifade etti.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde Türk bilim insanı
ve yüksek jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan tarafından “Deprem
Neden Yıkıyor?” konulu konferans gerçekleştirildi.
Konferansta Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye’de yıkıcı
depremlerin sebeplerine değinerek, Erzincan’da yaşanan depremler üzerine
konuştu. Deprem denilince akla ilk olarak Erzincan depremlerinin geldiğine
dikkat çeken Ercan, bu bölgede geçmişte yaşanan depremlerin yıkıcı etkilerine
değindi.
Fırat (Karasu) akarsuyu dolgusu üzerindeki yer yapıları
hakkında bilgi veren Ercan, yapı yıkımlarına neden olan etkenlerin yerden gelen
sorunlar, yapı gereçlerin kötülüğü ve yapılardaki kurulum yanılgıları olduğunu
söyledi.
Yapıların deprem davranışı aşamalarına da değinen Ercan,
Erzincan’da deprem öncesi ve sonrası yapılan yapılar hakkında katılımcıları
bilgilendirdi.
"TÜRKİYE BİR DEPREM ÜLKESİ DEĞİL"
Ercan, 2035 ile 2045 yılları arasında Erzincan’da büyük bir
deprem olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“1939 Erzincan depremi Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi biliyorsunuz. Deprem denildiğinde Türkiye’de, özellikle biz bilim adamları arasında hemen aklımıza Erzincan gelir.
Türkiye bir deprem ülkesi değil.Türkiye’nin deprem ülkesi olması için 8’in üzerinde depremlerin olması gerekiyor. Türkiye’nin 17. yüzyılda ki bir depremi dışında 8’den büyük hiçbir depremi yoktur. Dolayısıyla Türkiye, Japonya ve Filipinler gibi birinci derece bir deprem ülkesi değildir ama Türkiye’de olan yıkımlar nedeniyle dünyada ilk beşe giriyor. Peki bunun nedeni ne? Bunları inceleyeceğiz. Erzincan’daki deprem gece olmuştu ve kış günüydü. Hava eksi 30 dereceydi. Bu havada insanlar donarak ölür. Evlerde sobalar yandığı için yanarak da öldüler."
"7.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMİ GÖRECEKTİR"
"Öte yandan, bir yerde bir deprem olmuş ise gelecekte o yerde
aynı büyüklükte bir deprem olacaktır. Diğer bir değimle Erzincan 7.9’u 1939’da
gördü ise, Erzincan gelecekte 7.9 büyüklüğünde depremi görecektir" diyen Ercan, "Dolayısıyla
bizim Erzincan’da yapılaşma olayımızı sanki 8 büyüklüğünde bir deprem
gelecekmiş gibi hazırlamamız gerekiyor" diye konuştu.
Ercan şöyle devam etti:
"O gün Erzincan küçüktü, şuan daha büyük. Erzincan’da önlem almak için, yarın çok geç olur. Erzincan’da eğer yıkıcı bir deprem erken beklenirse, 2035 ile 2045 yılları arasında bir deprem beklerim. Uzun beklenti içinde ise 2300 yılları civarında deprem olabilir ama 2035 ile 2045 yılları arası daha uygun gözüküyor. Bu arada daha erken deprem olabilir mi? Olabilir. Çünkü, Erzincan’daki davranış niteliği öyle.”
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