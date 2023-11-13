Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: 'Deprem kuşağında olmak nimettir'

Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:43

Güncelleme: 13.11.2023 - 11:45

Deprem çalıştayı nedeniyle Van'da bulunan deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, kışın eksi 40 derecelerin ölçüldüğü Çaldıran ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çaldıran ilçesinin Ayrancılar Mahallesi'nde 2016 yılında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca desteklenen projeyle jeotermal enerji ile ısıtılan domates serasında inceleme yapan Prof. Dr. Ercan, depremin yaşandığı yerlerde ortaya çıkan enerjilerin kullanılması gerektiğini söyledi.

Çaldıran tarihinde yıkıma neden olan önemli depremlerin yaşandığını anlatan Prof. Dr. Ercan, bunların sonucu olarak yeryüzüne sıcak suların çıktığını belirtti.

Çaldıran'da 1976 ve onun öncesinde yıkıcı depremlerin olduğunu anlatan Prof. Dr. Ercan, şöyle konuştu:

"İşte bu domates, o depremin sonucunda çıktı. Yani bu Çaldıran kırığının bulunduğu yerde sıcak sular çıkmaya başladı. Bu sıcak suların yüzey sıcaklığı 40 derece, derindeki sıcaklığın ne kadar olduğu bilinmiyor ama belki 100- 110- 120 santigrat dereceye çıkabilir. Yine Çaldıran Türkiye'nin en soğuk yerlerinde biri ama Allah’ın bir hediyesi olarak, depremler nerede çoksa yaradan o ülkeyi çok seviyor demektir.

Depremlerde bir sarsıntı bir sıcaklık bir de ışık bileşeni vardır. Hem orada elektrik enerjisi hem de sıcaklık enerjisi elde edersiniz. Şu anda da örnek bir şekilde Çaldıranlar bu çok büyük serayı kurmuşlar. Ve burada Türkiye'nin en soğuk yerinde gördüğünüz gibi en güzel mis gibi kokan domatesleri üretiyorlar. Yani bu Türkiye'nin her tarafına örnek olsun. Deprem olan her yeri elektrik santral olarak kullanalım ve aynı zamanda seracılık olarak kullanalım ve ülkemiz kalkınsın" dedi.

'İNŞALLAH DEPREM OLSUN Kİ ENERJİYE KAVUŞSUN'

Deprem kuşağında olmanın faydalarının olduğunu, önemli olanın sağlam yerde sağlam yapılar yapmak olduğunun söyleyen Prof. Dr. Ercan, "Deprem kuşağında olmamız bir nimettir. Bazıları ellerini kaldırıyorlar. 'Hocam inşallah deprem olmaz.' Hayır inşallah deprem olsun ki enerjiye kavuşsun. Önemli olan sağlam yerde sağlam ev yapmak, bu kadar basit. Yani diyorum, depremler Allah'ın nimetidir. Ama onun değerini bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.