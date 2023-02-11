Prof. Dr. Aziz Konukman, depremin bütçeye yükünün sermayeden karşılanmasını önerdi

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 06:58

Prof. Dr. Aziz Konukman, yaraların sarılması için halka her türlü desteğin verilmesini isterken mali yükü karşılamak için sermayeden “servet vergisi” alınmasını önerdi. “Sermaye bugünlerde bu yükün altına girmeyecekse ne zaman girecek” diye soran Konukman şunlara dikkat çekti:

- Yurttaşın cebine para: Toplum yardıma muhtaç. Doğrudan gelir desteği sağlanmalı. Yurttaşın cebine para konulmalı.

- Ek bütçe şart: Mevcut bütçe ile gitmez, mümkün değil. Zaten deprem öncesinde bir sürü seçim “müjdesi” verildi. Bunlar için de ek bütçe gerekiyordu. Artık kaçınılmaz.

- Servet vergisi gelsin: Toplumun dayanma gücü yok. Ücretler yoksulluk, açlık sınırının altında. Belli bir mevduatın üstünde büyüklüğü olanlardan, serveti olanlardan binde bir gibi bir vergi zor mu?

- Hazine ödemesin: Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projesindeki firmalar fedakârlık yapsın. Hedefleri tutmadığında Hazine’den ödeme yapılıyor. Hazine bunları ödemesin.

- Vergi muafiyetleri: 1 trilyon liraya yakın vergi muafiyeti var. Vergi muafiyetleri sermaye için sıfırlanmalı. Aynı geminin lüks kamaralarında seyahat edenler bu yükün altına girmeli, emekçiler değil.

- Dış kredi asla: Dışarıdan para alınarak bu iş olmaz. Dış krediler “kemer sıkmayı” da beraberinde getirir. İnsanları borçlandırarak olmaz.

- Acil Meclis soruşturması: Öncelikle Meclis’te acilen araştırma-soruşturma komisyonları kurulmalı. Orta Vadeli Plan (OVP) dahil bütün bütçe büyüklükleri sil baştan belirlenmeli. Eylülde yayımlanan OVP artık çöptedir.

- Tablo ortaya konulmalı: Depremle ilgili yetersizlikleri, sorumlulukları olanlar da belirlenmeli. Ortada büyük bir yangın var. ? ANKARA