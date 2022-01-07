Prof. Dr. Başer'den Covid-19 testi negatif çıkanlara uyarı: 'Covid testiniz negatif çıksa bile...'
Prof. Dr. Bengi Başer, sosyal medya hesabından Covid-19 testi negatif çıkanlara karşı uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanlığı'nın karantina sürelerini indirme kararı sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
Prof.Dr. Bengi Başer, koronavirüs testi negatif çıkanları uyardı.
Başer, "COVID testiniz negatif çıksa bile; öksürük, burun akıntısı, hafif ateş ve/veya baş, boğaz ağrısı varsa; Lütfen Covid olmuş gibi düşünün, kendinizi izole edin ve yeniden test yaptırın" dedi.
??COVID testiniz negatif çıksa bile;— Prof. Dr. Bengi BAŞER (@bengibaser) January 7, 2022
??öksürük,
??burun akıntısı,
??hafif ateş ve/veya baş, boğaz ağrısı varsa;
????Lütfen Covid olmuş gibi düşünün, kendinizi izole edin ve yeniden test yaptırın!?
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