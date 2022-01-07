Prof. Dr. Başer'den Covid-19 testi negatif çıkanlara uyarı: 'Covid testiniz negatif çıksa bile...'

Prof. Dr. Bengi Başer, sosyal medya hesabından Covid-19 testi negatif çıkanlara karşı uyarıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2022 Cuma, 11:03
Prof. Dr. Başer'den Covid-19 testi negatif çıkanlara uyarı: 'Covid testiniz negatif çıksa bile...'
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Sağlık Bakanlığı'nın karantina sürelerini indirme kararı sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. 

Prof.Dr. Bengi Başer, koronavirüs testi negatif çıkanları uyardı.

Başer, "COVID testiniz negatif çıksa bile; öksürük, burun akıntısı, hafif ateş ve/veya baş, boğaz ağrısı varsa; Lütfen Covid olmuş gibi düşünün, kendinizi izole edin ve yeniden test yaptırın" dedi.


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