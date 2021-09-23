Prof. Dr. Celal Şengör'le ilgili dikkat çeken iddia

23 Eylül 2021 Perşembe, 11:11

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında dikkat çeken bir iddiayı kaleme aldı.

Hakan yazısında, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün ülkeyi terk etme kararı aldığını iddia etti. Hakan, "Türkiye’de artık durmayacakmış. Bilimsel çalışmalarını yurtdışında yapmaya karar vermiş." ifadelerini kullandı.

Şengör'ün, sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video tepki çekmişti.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Celal Şengör’le ilgili iki bilgi dolaşıyor ortalıkta:

BİR: Öğrencisinin eteğini kaldırıp şaplak atmasını normal görüyormuş, buradan taciz sonucu çıkmazmış.

İKİ: Türkiye’de artık durmayacakmış. Bilimsel çalışmalarını yurtdışında yapmaya karar vermiş.

Size bir şey söyleyeyim mi:

Normal şartlarda Celal Şengör gibi birinin, Batı üniversitelerinde barınması, tutunması mümkün değildir.

Çünkü Batı’da...

Öğrencisinin eteğini kaldırıp şaplak atan ve bunu normal bir davranış olarak gören bir üniversite hocasını, anasından doğduğuna öyle bir pişman ederler ki...

Kendisini ‘Yandım Allah’ diyerek Kapıkule’de bulmak zorunda kalır.”