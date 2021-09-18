Celal Şengör'e bir tepki de Bakan Yanık'tan: Gülerek anlatması tacizin ağırlığını hafifletmiyor

18 Eylül 2021 Cumartesi, 11:46

Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir öğrencisiyle "anı"sını anlatırken "Eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım" diyerek taciz ettiği dile getirmesi büyük tepki çekmişti. Prof. Dr. Celal Şengör’e bir tepki de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi.

Yanık, konu üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Failin olayı gülerek anlatması da tacizin ağırlığını hafifletmiyor. Unvanların arkasına saklanarak meşruiyet sağlama arayışı ise yakışıksız. Öğrenci üzerindeki tahakkümü de ayrıca konuşuruz. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.