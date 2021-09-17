Şahan Gökbakar'dan Celal Şengör'e sert tepki: 'Bu pişkinliği karşısında...'

17 Eylül 2021 Cuma, 18:14

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün 20 Ağustos’ta internete yüklenen ve dün sosyal medyada çokça paylaşılan videosu büyük tepki çekti.

Zoom etkinliğine katılan Şengör, öğrencisi ile yaşadığı bir 'anıyı' anlattı. Bir olayın ardından öğrencisine çok kızdığını aktaran Şengör, "O kadar kızdırdı ki, S.’nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana" ifadelerini kullandı.

"BABAN BUNU YAPTI MI?"

Şengör daha sonra ise kadın öğrenciye, "Bana bak. Baban bunu yaptı mı?" sorusunu yönelttiğini söyledi. Öğrencisinden, "Babam bile bana böyle bir şey yapmadı" cevabını aldığını aktaran Şengör daha sonra, "Hah... Eksik kalmış. Şimdi tamamlandı" dediğini belirtti.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN SERT TEPKİ

Söz konusu olay gündemdeki yerini korurken, Şengör'e bir tepki de ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi. Gökbakar, sosyal medyadan konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

"GERÇEK BABALAR ÇOCUKLARINI DÖVEMEZ"

Ünlü komedyen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Beğendiğim ve takip ettiğim bir bilim insanı olan Celal Şengör, her ne kadar, kendine göre masumane ve babacan bir tavırla, öğrencisi genç bir kadının eteğini kaldırıp poposuna şaplak attığını ve ardından da 'babası bunu yapmadığı için kendisinin yaptığını', gülerek anlatsa da...

Günümüz dünyasında bunu hangi medeni ülkede yaparsanız yapın, hakkınızda cinsel taciz soruşturması başlar.

Bir kız çocuğu babası olarak, bu açıklaması ve pişkinliği karşısında akıl almaz bir hayrete düştüm.

Dünyanın en önde gelen profesörlerinden de olsa, insan insandır, hata yapar! İnşallah Celal Şengör hoca da o genç hanımdan, babasından ve tüm ailesinden özür diler...

Bu tavır asla BABACAN değildir!

Babalar hiçbir koşulda kız çocuklarının eteğini kaldırıp onlara şaplak atamaz!

GERÇEK BABALAR ÇOCUKLARINI DÖVEMEZ!"