Prof. Dr. Elipek’ten sel felaketleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
Prof. Dr. Belgin Elipek, son dönemde yaşanan sel felaketleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Elipek, deniz suyundaki yükseliş nedeniyle kıyı kesimlerinde taşkınlara rastlanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti.
Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin Elipek, Ankara’daki sel felaketinin ülke gündemine geldiğini hatırlatarak, "Sellerin ana sebebinin aşırı miktarda su yükü yağmur taşıyan fırtınalar olduğunu söyleyebiliriz. Fırtınaların gücünü en fazla aldığı yerde suların buharlaşmasıdır. Çok yüksek hava sıcaklıkları ardından buharlaşmayı getiriyor. Buharlaşmayla beraber atmosferdeki su miktarı artıyor. Bu da sel olarak kendisini gösteriyor. Yaşanan bu süreç küresel iklim değişikliğinin etkileri olarak karşımıza çıkıyor.
- Bir bölge kuraklık yaşıyorsa aşırı kuraklık eğer yağış alıyorsa aşırı yağış şeklinde kendini gösteriyor. Küresel ısınma boyutunu ele aldığımızda özellikle buzullardaki erimelere bağlı olarak deniz suyunun yüksekliklerinin arttığı bilinmektedir. Böyle olursa biz sadece akarsulardan kaynaklı sel felaketleri değil, aynı zamanda denizlerin seviyesinin yükselmesine bağlı olarak kıyı kesimlerinde de taşkınlara rastlama ihtimalimiz çok yüksek. Kesinlikle bizim doğaya ayak uydurmamız gerekiyor. Doğa bize değil, biz doğaya ayak uyduracağız. Yaşamımızın kaliteli bir şekilde devamı için mutlaka doğanın bize anlattıklarını dinlemek zorundayız” dedi.
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