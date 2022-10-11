Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u ölümle tehdit eden sahte doktora '3 günlük' hapis

11 Ekim 2022 Salı, 09:13

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u ölümle tehdit eden, evinin kapısına dana dili bırakan ve bu nedenle ev hapsine çarptırılan aşı karşıtı sahte doktor Mustafa Yücel, ikinci defa elektronik kelepçesini kırdığı için zorlama hapsine alındı.

Ankara’da yakalanan Yücel 3 günlük hapsin ardından serbest kalacak.

AVUKATI SOSYAL MEDYADAN ANLATTI

Prof. Şenol'un Avukatı Nuran İzbeli, süreci sosyal medya hesabından şöyle anlattı:

"Müvekkil @esenol hocamızın temmuz ayı sonunda Mustafa YÜCEL adlı şahıs tarafından psikolojik ve fiziksel mahiyette tehdit edilmesine ilişkin oluşan destek ve merak doğrultusunda kamuoyunu aydınlatma zorunluluğumuz doğmuştur. Hocamız şüpheli şahıs tarafından kliniğine dana dili bırakılarak kendisinin avcı olduğu, hocamıza çok selam söylediği belirtilerek tehdit edilmiş ve şahıs araştırıldığında müvekkili avlayacağına ilişkin klinik adresinin detaylandırılarak aktarıldığı paylaşımları bulunmuştur. Hocamıza ilişkin kan dondurucu paylaşımlar, yapmış olduğumuz şikayetin kapsamını oluşturmaktadır."

Müvekkil @esenol hocamızın temmuz ayı sonunda Mustafa YÜCEL adlı şahıs tarafından psikolojik ve fiziksel mahiyette tehdit edilmesine ilişkin oluşan destek ve merak doğrultusunda kamuoyunu aydınlatma zorunluluğumuz doğmuştur + — Av. Nuran İZBELİ (@avnuranizbeli) October 10, 2022

'TUTUKLAMA TALEPLERİ GEREKÇESİZ REDDEDİLDİ'

"Yürütülen soruşturma sürecinde şüpheli adli kontrol altına alınarak serbest bırakılmış ancak alenen eylemlerine devam edeceğine ilişkin paylaşımlarına devam etmiştir. Şüpheli tehdit içerikli paylaşımlarını kaldırmış, yurtdışına çıkacağını ileri sürmüş, adli kontrol kapsamında ihlallerde bulunmuştur. Sürecin başından beri şüphelinin tutuklanması için kanuni şartlar oluşmasına rağmen tutuklama talepleri gerekçesiz olarak reddedilmiştir. Şüpheli hakkında istenilen tutuklama talebinin reddi oldukça talihsiz ve endişe verici bir karar olup müvekkilin can sağlığından endişe etmesine neden olarak normal hayatını idame ettirmesini çekilmez bir hale getirmiştir.

Tüm bu yaşanan süreçte canı ile tehdit edilen müvekkil Esin Şenol uygulanan tedbirler kapsamında normal hayatını idame ettirmekte zorlanmakta iken şüpheli ihlal ve eylemlerine devam ederek müvekkili tedirgin etmeye devam etmektedir. Şüphelinin alenen müvekkili tehdit etmeye devam etmesi ve ihlallerde bulunmasına rağmen halen etkin bir süreç ilerletilememesi sağlık alanında şiddete yönelik sağlık çalışanlarının korunması noktasında kamuoyu baskısı oluşturmaktadır. Güncel olarak şüpheli şahıs, Aile Mahkemesi tarafından uygulanan tedbirler kapsamında elektronik kelepçesini kırması nedeniyle zorlama hapsi cezası almış ve karar infaz edilmek üzere şahıs cezaevine sevk edilmiştir. Adaletin bu denli gecikmenin bedelini hocamızın ödememesini istiyor ve bu doğrultuda kamuoyunun desteğiyle birlikte adaletinin sağlanması ve şüphelinin cezalandırılması için elimizden geleni yapacağımızı yineliyoruz.

Zorlama hapsi kararı, koruma kararı ihlali nedeniyle verilmiş olup 3 günlük bir tedbirdir. Ancak hukuki sürecin takipçisi olduğumuzu belirtiriz."

Bu süre içinde bana bir şey olursa

Sorumluların kimler olduğu açıkça ortadadır

Dünyada hiçbir hukuk devleti, hiçbir suçu olmayan bir bilim insanına bu işkencenin yapılmasını kayıtsız şartsız seyretmez — Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) October 10, 2022

ŞENOL: 'BANA BİR ŞEY OLURSA...'

Prof. Esin Davutoğlu Şenol da Twitter hesabından bu süreçte yaşadıklarını anlatıp şunları söyledi:

"Bu süre içinde bana bir şey olursa Sorumluların kimler olduğu açıkça ortadadır. Dünyada hiçbir hukuk devleti, hiçbir suçu olmayan bir bilim insanına bu işkencenin yapılmasını kayıtsız şartsız seyretmez. Dünyada hiçbir hukuk devletinde bir bilim insanı 70 gündür yakın koruma ile dolaşıp işini dersini bu cenderede yapmak zorunda bırakılmaz. Bu suçlunun bir KOZA içinde korunma gerekçesi? Ülkem ve izlemekte olan, gözümün içine bakan öğrencilerim ve gençler için üzüntüm tarifsiz. Avukatım hukuki açıklamayı yapacak Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol Ekim 2022. Hiç tanımadığı tehlikeli ve dengesiz bir tarafından adaletin gözü önünde yakın cenderede..."