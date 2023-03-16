Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Bolu'daki depremi 1999 depreminden kalan enerji boşalımları

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 17:41

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 17:41

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bolu'da bugün saat 13.55'te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Sözbilir, Bolu-Kızıldağ merkezli depremin, 1999 depreminde batı ucu kırılmış olan fayın, doğu ucunda meydana geldiğini belirtti.

"DÜZCE FAYININ TALİ UZANTISINDA MEYDANA GELDİ"

Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen deprem gibi bu depremin de 1999 depreminde kırılmamış Düzce fayının tali uzantısında meydana geldiğini kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, şu ifadeleri kullandı:

"17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden geriye kalan bu tür fay parçalarının, 4-6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan olarak değerlendirilebilir. Bu tür depremler 1999 depremlerinden geriye kalan enerji boşalımları olarak düşünülmektedir."