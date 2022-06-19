Prof. Dr. İlber Ortaylı: 'Dışişleri Bakanlığımız şu günlerde feci bir yapı değiştirmesi yaşıyor'
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Dışişleri Bakanlığımız şu günlerde feci bir yapı değiştirmesi yaşıyor. Eski liyakat imtihanları bir tarafa bırakılmış durumda; bunun vahameti üzerinde konuşacak değilim" dedi.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, öğrencileri olduğunu belirttiği Büyükelçi Tunç Üğdül ile eşi Büyükelçi Aslı Üğdül'ün anılarını yazdığı "Diplomasi Cephesi" isimli kitap üzerinden Dışişleri Bakanlığı'na yüklendi.
Hüriyyet gazetesinde kaleme aldığı yazısında, sözkonusu kitaptan aktarımlarda bulunan Ortaylı, "Aslı Üğdül’ün aktardığına göre Fatma Şahin Hanım’ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndaki görevindeyken yaptığı bir tespit; Dışişleri Bakanlığı dışında sivil teşkilatımız da bildiğimiz ve olması gereken bürokratik yapılanmaya ve çalışma kurallarına sahip değil. Her şey şahıslara bağlı, geliyor ve gidiyor" diye yazdı.
Ortaylı, Bakanlığın iç yapısında bugünlerde yaşandığı belirttiği değişime yönelik tepkisini ise şu ifadelerle dile getirdi:
"Dışişleri Bakanlığımız şu günlerde feci bir yapı değiştirmesi yaşıyor. Eski liyakat imtihanları bir tarafa bırakılmış durumda; bunun vahameti üzerinde konuşacak değilim. Eskinin ne kadar geçerli bir sistem olduğunu lütfen Tunç Üğdül’ün Bakanlığa giriş sınavlarını anlatışından takip ediniz."
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