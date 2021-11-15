Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ülkelerden örneklerle verdi, uyarılarda bulundu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 salgınıyla ilgili farklı ülkelerden çarpıcı örnekler vererek kritik uyarılarda bulundu. Ceyhan, "Mısır bile aşısızların resmi kurumlara giremeyeceğini açıklıyor. Neden? Çünkü uzayıp giden salgının çok sayıda ölüme, sekellere ve ekonomik kayba yol açacağını düşünüyorlar" ifadelerine yer verdi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından Covid-19 salgınına dair kritik açıklamalarda bulundu.
Farklı ülkelerin salgın ve aşı konusundaki kararlarından bahseden Ceyhan, ‘nedenler ve çünküler’ ifadesini kullanarak bir açıklama yaptı.
November 15, 2021
'MUTASYON' UYARISI
Prof. Dr. Ceyhan'ın açıklamaları şu şekilde:
- İsrail, günlük vaka sayısını 200’e indirmişken salgın tatbikatı yapıyor.
- Almanya, Avusturya, Norveç, Hollanda ve daha birçok ülke -üstelik vaka sayıları bizden düşükken- yeni kısıtlama önlemleri alıyor ve aşısızlara kısıtlamalar getiriyor.
- Mısır bile aşısızların resmi kurumlara giremeyeceğini açıklıyor. Neden? Çünkü uzayıp giden salgının çok sayıda ölüme, sekellere ve ekonomik kayba yol açacağını düşünüyorlar.
- Çünkü bu salgının böyle önlemsiz, düşük aşılama ile bitemeyeceğini görüyorlar.
- Çünkü bu kadar aşısız kişiyle bu virüsün aşılara dirençli bir mutasyona uğrayabileceğini ve bunlarla gelebilecek yeni bir dalgaya karşı hazırlıklı olmak istiyorlar.
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