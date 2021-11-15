Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ülkelerden örneklerle verdi, uyarılarda bulundu

15 Kasım 2021 Pazartesi, 23:35

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından Covid-19 salgınına dair kritik açıklamalarda bulundu.

Farklı ülkelerin salgın ve aşı konusundaki kararlarından bahseden Ceyhan, ‘nedenler ve çünküler’ ifadesini kullanarak bir açıklama yaptı.

'MUTASYON' UYARISI

Prof. Dr. Ceyhan'ın açıklamaları şu şekilde: