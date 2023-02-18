Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin kimdir? Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin ne mezunu?
Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'na atanması ile gündeme gelen Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin kimdir?
Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'na atanması ile tartışma konusu olan Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin'in görevinden istifa ettiği iddia edildi.
MUHİTTİN KAPANŞAHİN KİMDİR?
1995 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede İslam Tarihi ve Sanatları üzerine yüksek lisans yaptı. 2001 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2014 yılında doçent, 2019 yılında profesör unvanını aldı. 2023 Şubat ayında da Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'na atandı.
MUHİTTİN KAPANŞAHİN'İN KİTAPLARI
"Kanunî’nin Batı Politikası
"Ağlebiler"
"Mağrib ve Endülüs Hâkimi Murabıtlar"
MUHİTTİN KAPANŞAHİN'İN VERDİİ DERSLER
İSLAM TARİHİ, Lisans, 2019 - 2020
İSLAM KURUMLARI TARİHİ II, Doktora, 2019 - 2020
OSMANLICA EL YAZMASI METİNLERİ II, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
ABBASİLER DEVLETİ TARİHİ II, Doktora, 2019 - 2020
OSMANLICA, Lisans, 2019 - 2020
SELÇUKLU SİYASİ TARİHİ, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
İSLAM TARİHİ, Lisans, 2019 - 2020
OSMANLICA, Lisans, 2019 - 2020
OSMANLICA, Lisans, 2019 - 2020
SELÇUKLU SİYASİ TARİHİ, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
OSMANLICA, Lisans, 2019 - 2020
OSMALICA EL YAZMASI METİNLERİ I, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
İSLAM KURUMLARI TARİHİ I, Doktora, 2019 - 2020
ABBASİLER DEVLETİ TARİHİ I, Doktora, 2019 - 2020
İSLAM TARİHİ, Lisans, 2019 - 2020
İSLAM TARİHİ, Lisans, 2019 - 2020
İSLAM TARİHİ, Lisans, 2017 - 2018
ABBASİLER DEVLETİ TARİHİ I, Doktora, 2017 - 2018
SELÇUKLU SİYASİ TARİHİ, Yüksek Lisans, 2015 - 2016
OSMANLICA MATBU METİNLER, Yüksek Lisans, 2015 - 2016
OSMANLICA, Lisans, 2015 - 2016
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