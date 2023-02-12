Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Şener Üşümezsoy ne mezunu?

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 12:39

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 12:39

17 Ağustos 1999 depreminden sonraki açıklamaları ile tanınan Şener Üşümezsoy, Kahramanmaraş depremi ile bir kez daha gündeme geldi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY KİMDİR?



Şener Üşümezsoy, 1950 yılında Üsküdar'da doğdu. 1969 yılında Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaptı. 1991'de profesör unvanı aldı.

2012 yılında TV8'de yayınlanan ve Kenya'da yapılan "Tropytürk" yarışmasına, 2013 yılında Show TV'nin 'Ben Buradan Atlarım' yarışmasına katıldı.



Bir dönem MTA'da çalıştı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yaptı.