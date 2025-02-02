Prof. Dr. Naci Görür Ege'de peş peşe meydana gelen depremleri açıkladı: 'Devamlı geriliyor'

Yayınlanma: 02.02.2025 - 10:16

Güncelleme: 02.02.2025 - 10:22

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz ve Ege'de peş peşe depremlerin meydana gelmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Görür, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu aralar Santroni Adası NE’sunda çok sayıda depremler (4 boyutunda) oluyor. Helen-Kıbrıs Yayı Dalma-Batma zonunda Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalıp tüketilmesiyle üstteki levhanın Ege kısmı devamlı geriliyor. Bu da depremlere neden oluyor."

Arkadaşlar, bu aralar Santroni Adası NE’sunda ço sayıda depremler (4 boyutunda) oluyor. Helen-Kıbrıs Yayı Dal ma-Batma zonunda Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına dalıp tüketilmediyle üstteki levhanın Ege kısmı devamlı geriliyor. Bu da depremlere neden oluyor. Sevgiyle — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 1, 2025

NE OLMUŞTU?

AFAD, 1 Şubat'ta Ege Denizi'nde saat 15.51 sıralarında 4.2 büyüklüğünde, saat 16.29 sıralarında ise 4.4 büyüklüğünde peş peşe iki depremin kaydedildiğini aktardı.