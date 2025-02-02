Prof. Dr. Naci Görür Ege'de peş peşe meydana gelen depremleri açıkladı: 'Devamlı geriliyor'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege'de meydana gelen peş peşe depremlere ilişkin Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması nedeniyle üstteki levhanın Ege kısmının sürekli gerildiğini açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür Ege'de peş peşe meydana gelen depremleri açıkladı: 'Devamlı geriliyor'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 10:16

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz ve Ege'de peş peşe depremlerin meydana gelmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Görür, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu aralar Santroni Adası NE’sunda çok sayıda depremler (4 boyutunda) oluyor. Helen-Kıbrıs Yayı Dalma-Batma zonunda Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalıp tüketilmesiyle üstteki levhanın Ege kısmı devamlı geriliyor. Bu da depremlere neden oluyor."

NE OLMUŞTU?

AFAD, 1 Şubat'ta Ege Denizi'nde saat 15.51 sıralarında 4.2 büyüklüğünde, saat 16.29 sıralarında ise 4.4 büyüklüğünde peş peşe iki depremin kaydedildiğini aktardı.


Etiketler: #Naci Görür #deprem

İlgili Haberler

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem!

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem!
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür: Aynı ölçekteki depremlerde Türkiye’de 60 bin kişi, Tayvan’da 3 kişi öldü

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür: Aynı ölçekteki depremlerde Türkiye’de 60 bin kişi, Tayvan’da 3 kişi öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler