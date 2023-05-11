Prof. Dr. Naci Görür’den ‘fay hattına adliye’ isyanı: ‘Ülkenin bu kadar mı çivisi çıktı?’

Deprem uzmanı Naci Görür Aydın Adalet Sarayı’nın aktif bir fay üzerinde inşa edildiğini belirterek, “Daha on binlerce canımızın acısını çekerken bu işleri yapanlar kim?Her şey keyfe göre mi yapılıyor? Ülkenin bu kadar mı çivisi çıktı?” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 13:08
Prof. Dr. Naci Görür’den ‘fay hattına adliye’ isyanı: ‘Ülkenin bu kadar mı çivisi çıktı?’
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Aydın Adalet Sarayı’nın aktif bir fay üzerinde inşa edildiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. 

Adliyenin ihalesinin de yapıldığını belirten Görür, şunları kaydetti:

“Öğrendiğime göre, Aydın Adalet Sarayı Aktif bir fay üzerinde inşa ediliyor. İhalesi yapılmış. Bunu duymak çok üzücü ve umut kırıcı. Daha on binlerce canımızın acısını çekerken bu işleri yapanlar kim? Her şey keyfe göre mi yapılıyor? Ülkenin bu kadar mı çivisi çıktı? Lütfen buna engel olun!”


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