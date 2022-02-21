Prof. Dr. Naci Görür, Tekirdağ açıklarındaki deprem için uyardı
Marmara Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Tekirdağ açıklarında gerçekleşen deprem için "uyarıcı" olduğunu belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 23.20'de meydana gelen deprem, 7 km derinlikte gerçekleşti.
Prof. Dr. Naci Görür, Tekirdağ açıklarında gerçekleşen deprem için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, yaptığı paylaşımda konumu gereği depremin uyarıcı niteliği taşıdığını belirterek "Arkadaşlar, biraz önce Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,2’lik bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı" ifadelerine yer verdi.
Arkadaşlar, biraz önce Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,2’lik bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı pic.twitter.com/q389NwwEAz— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 20, 2022
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