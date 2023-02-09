Prof. Dr. Naci Görür yapılacakları bir bir anlattı: 'Yetkim olsa hemen yarın...'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 21:34

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 23:03

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 kenti etkileyen iki deprem, binlerce kişinin yaşamını yitirmesine, onbinlerce kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Depremin ardından tv100'de Ece Üner'in sorularını yanıtlayan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bütün yetki sizde olsa hemen yarın ne yapardınız" sorusunu şöyle yanıtladı:

''Önce bir bakanlık kurulması lazım. Bir afet bakanlığı kurulmalı. Bu bakanlığın yapısı liyakatlı kadrolara dayalı olarak bölümlendirilmeli. Ciddi de bir bütçe verilmeli. Bu bakanlık beş yıllık planlar halinde Türkiye'nin afet bölgelerinden başlamak üzere yerel yönetimlerle ve üniversitelerle birlikte halkın da içinde bulunduğu bir modelle kentlerde çalışmaya başlamalıdır. Bakanlığın bütçesi kadar o yıl ne yapılacaksa onlar yapılmalı. Biz kısa bir zamanda bu işleri başarırız.

'BAŞKA BİR YOLU YOK'

Zaten başka bir yolu yok. İşi sadece müteahhite, ranta havale etmek gibi hususlarda, devletin iradesi, koyduğu yasalar ve denetimi müsade etmediği taktirde halkımıza da bu problemi anlatmak zorunda değiliz. Anladılar zaten neyi kaybettiklerini. Aynı şey bugün İstanbul'da da başarılabilir. Belediyeyle devlet, İstanbul'da en fazla hasar alacak binalar için şimdiden çalışmaya başlayabilir.''