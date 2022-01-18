Prof. Dr. Naci Görür'den Kayseri depremi açıklaması
AFAD'in açıkladığına göre, Kayseri Sarıoğlan'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'deki depremin ardından açıklamalarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02.28'de 4,9 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonra saat 02.34'de 2,2 büyüklüğünde artçı deprem oldu.
Bölgede saat 09.29'daki sarsıntının büyüklüğü ise 2,5 olarak ölçüldü. Bu saate kadar bölgede derinliği 6,98'e kadar yaklaşan 20 sarsıntı meydana geldi.
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Görür, "Sarıoğlan/Kayseri’de 5,1’lik deprem oldu. Deprem orta Anadolu Fay Zonu üzerinde ( Şekil). Bu zon aynı zamanda Ecemiş Fayı olarak da bilinir. 730 km uzunluktadır. Sol yönlü, doğrultu atımlıdır. KAF’dan ayrılıp nükleer santralın bulunduğu Akkuyu’nun yakınlarına kadar uzanır" dedi.
Sarıoğlan/Kayseri’de 5,1’lik deprem oldu. Deprem orta Anadolu Fay Zonu üzerinde ( Şekil). Bu zon aynı zamanda Ecemiş Fayı olarak da bilinir. 730 km uzunluktadır. Sol yönlü, doğrultu atımlıdır. KAF’dan ayrılıp nükleer santralın bulunduğu Akkuyu’nun yakınlarına kadar uzanır. pic.twitter.com/3JncfkhWdU— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 18, 2022
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