Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya depreminin ardından kritik açıklama
Malatya'nın Pütürge ilçesinde gerçekleşen depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Bugünkü deprem de gösteriyor ki depremler bu hatta doğru ilerliyor"
Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Malatya’nın Pütürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.02’de meydana geldi.
"YÖNETİCİLERİ UYARMIŞTIM"
Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.
Görür, "Arkadaşlar, Malatya- Pütürge/Tekederesi yöresinde 5,2’lik deprem oldu. Daha önce, 12/11/2021’de de burada 4,8 deprem olmuştu. Biliyorsunuz, 2020 Elazığ depreminden sonra büyük depremlerin Çelikhan- Erkenek hattına doğru kayacağını söylemiş yöneticileri uyarmıştım" dedi.
"DEPREMLER BU HATTA DOĞRU İLERLİYOR"
Prof. Görür, "Bugünkü deprem de gösteriyor ki depremler bu hatta doğru ilerliyor. Deprem zamanı bilinmez ama, yerel yöneticilerin dikkatli olup “Risk Azaltma Planlarını” hazırlayıp çalışmalarını yapmasında fayda vardır. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.
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