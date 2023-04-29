Prof. Dr. Naci Görür'ün dün uyardığı fayda bugün deprem oldu: O kente dikkat çekti
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, önceki gün Twitter hesabından Göksun fayına dair uyarıda bulunarak Kahramanmaraş depremlerinin bu faya stres transfer edebileceğini dile getirmişti. Bugün ise Göksun fayında 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Görür'den deprem sonrası yeni bir paylaşım geldi.
AFAD verilerine göre Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 04.55'te 4.7 büyüklüğünde birdeprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise dün (28 Nisan) Twitter hesabından Göksun fayına dikkat çekerek uyarılarda bulunmuştu.
"STRES TRANSFER ETMİŞ OLABİLİR"
Görür, "Maraşta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı- güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık" mesajını paylaşmıştı.
GÖRÜR'DEN YENİ PAYLAŞIM
Bugün yeniden bir paylaşım yapan Görür, Göksun fayına dikkat çektiğini hatırlattı:
"Arkadaşlar K. Maraş, Göksun yöresinde 4.9 deprem oldu. Dün bu yöreyi uyarmıştık ama fayın adını Göksun diyeceğimize yanlışlıkla Sorgun demişiz, geçmiş olsun."
Arkadaşlar. K. Maraş, Goksun yoreslnde 4,9 depren oldu. Dun bu yoreyi uyarnistik ama fayin adini Goksun dlyecegimize yanlislikla Sorgun demisiz, gecmls olsun pic.twitter.com/ULP7NZli82— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 29, 2023
Öte yandan Prof. Dr. Görür, Adana için yeni bir uyarı daha paylaştı.
Görür'ün paylaşımı şöyle:
"İşte tahmin ettiğim gibi, K. Maraş Göksun’da olan deprem artçı mı, yoksa bağımsız bir deprem mi diye tartışıyorlar. Artkadaşlar, eğer bu tartışmayı yapanlar blim insanı ise yeri medya değil gidip bilim platformlarında tartışsınlar. Yok eğer halk olarak siz tartışıyorsanız hedef yanlış: Doğru olan şu: Göksun ve çevresinden başlayıp Adana havzasına doğru kollara ayrılarak giden DAF bu kesimlerde stres yüklenmiş olabilir ve kimi kollar üzerinde deprem üretebilir. Halk olarak bize düşen deprem olacak mı, olmayacak mı tartışmasını yapmak değil, yönetimlerden emniyetimizin temin edilmesini talep etmek ve deprem dirençli yerleşim alanları için mücadele etmektir. Sevgiyle."
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