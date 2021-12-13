Prof. Dr. Orhan Şen tarih verip açıkladı: Marmara'ya kar geliyor!
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şen, salı akşamından itibaren batıdan başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstereceğini söyledi.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar uyarısında bulundu.
Marmara Bölgesi'nin cuma günü kar yağışı beklediğini duyuran Şen, "Yarın akşamdan itibaren Balkanlardan sarkan bir soğuk hava kütlesi geliyor. Bu soğuk hava kütlesi önce Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkları düşürecek ama çarşamba günü çok önemli bir kar yağışı yok" dedi.
"CUMA VE CUMARTESİ GÜNÜ..."
Prof. Dr. Şen şöyle devam etti:
"İç Anadolu Bölgesi'nin yükseklerinde Bolu, Eskişehir civarlarında kar yağışı çarşamba günü başlar. Perşembe günü de İç Anadolu ve İç Ege'de kar yağışı var. Uludağ, Kartape, Kartalkaya'da yarın akşamdan itibaren kar yağışı başlayacak ve devam edecek. Bu sistem yavaş yavaş Doğu'ya doğru hareket edecek ve sıcaklığın düşüklüğü daha da artacak. Büyük ihtimalle cuma günü akşamı Marmara Bölgesi'ne kar yağma ihtimali var. Cuma akşamı ve cumartesi günü şehir içerisinde karla karışık yağmur olur ama İstanbul'un yüksek yerlerinde kar yağar. Sıcaklık 5-6 dereceye kadar düşecek"
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