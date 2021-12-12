İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

12 Aralık 2021 Pazar, 15:21

Prof. Dr. Orhan Şen, yurt genelinde etkili olacak yağışların uyarını yaparken İstanbul için de kar açıklamasında bulundu.

İstanbul'da yağışların 1 hafta süreceğini belirten Şen, "Çarşamba günü İstanbul'da yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" dedi.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen şöyle devam etti:

"Sıcaklık 18-19 C Salı akşamından itibaren 7-8 C ye kadar düşer. Yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü yükseklerde karla karışık yağmur olabilir. Şehir içinde yok"

ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hafta ortasının ardından kar yağışı geliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun birçok şehrini etkisi altına alacak sağanak yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte perşembe gününden itibaren kar yağışları görülecek.

DENİZLERDE HAVA

Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına, Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor!

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi. yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Kuvvetli sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğu, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi. yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Kuvvetli sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5m, Görüş: İyi. yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, gece 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi. yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.