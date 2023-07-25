Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: 'Bu doğal afettir'

Yayınlanma: 25.07.2023 - 18:15

Güncelleme: 25.07.2023 - 18:15

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarın etkisini daha da artırarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıkması bekleniyor. Konuya ikişkin açıklamalarda bulunan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen 26 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşecek sıcak artışını "Doğal afet" olarak nitelendirdi. Prof. Şen, "Marmara ve Ege bölgesine aşırı sıcak hava geliyor. 3-4 haftadır sıcaklıklar devam ediyordu ama bu onlardan daha kuvvetli ve daha yüksek bir sıcaklık. Marmara’yı da İstanbul’u da içine alacak bir aşırı sıcak hava dalgası gözüküyor" ifadelerini kullandı.

"DIŞARI ÇIKMAYIN"

Sosyal medya hesabından uyarı yapan Şen, "Çarşamba günü sıcaklıklar batı ve iç kesimlerde 7-10 derece artacak. İstanbul 40 C'ye Bursa 42'yi Balıkesir 42, İzmir 40, Antalya 41, Manisa 43, Aydın-Mugla 42 derece... Sağlık açısından risk oluşturmakta. Bu bir doğal afettir. Dışarı çıkmayın. İşlerinizi perşembe Cuma gününe erteleyin" ifadelerini kullandı.

Orhan Şen ayrıca, "Belki de yarın Avrupa’nın en sıcak yeri olacak burası. İstanbul’dan Antalya’ya etkili olacak. Yarına çok dikkat edelim. İstanbul’da 41 dereceye kadar çıkabilir. Son derece önemli. Manisa, Aydın’da 45 dereceyi gösterecek. Yarın sokağa çıkmayalım. İşlerimiz erteleyelim. Bu doğal afettir. Herkes bahçesinde evinde otursun. Sağlık açısından büyük risk var. Çok acil işimiz olsa dahi Perşembe, Cuma gününe erteleyelim. Yarın 7-8 derece üstüne kayalım sıcaklıkların" ifadelerini kullandı.