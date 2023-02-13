Gece eksi 24’e düşen hava sıcaklığı Erzurum’u dondurdu
Erzurum’da soğuk havanın etkisiyle şadırvanlar buz tuttu. Gece eksi 24'e düşen hava sıcaklığı kent merkezini dondurdu.
Kent genelinde gece saatlerinde eksi 24’e düşen hava sıcaklığı Erzurum’u dondurdu.
Şadırvanlar ve merdivenler buz tutarken çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Meteoroloji 12’nci bölge müdürlüğü ise önümüzdeki günlerde hafif kar yağışlı olacağı, buzlanma ve don olaylarının gerçekleşeceği bildirildi.
Öte yandan, dondurucu soğuğun ve buzlanmanın etkisiyle, buz tutan şadırvanda enteresan görüntüler ortaya çıktı.
Bazı esnaflar oluşan buz sarkıtlarını ellerindeki malzemelerle kırarken, yüksek çatılarda bulunan buz sarkıtları ve merdivenlerde oluşan buzlanmalar ise yurttaşlar için tehlike oluşturuyor.
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