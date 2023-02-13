Gece eksi 24’e düşen hava sıcaklığı Erzurum’u dondurdu

İHA
13 Şubat 2023 Pazartesi, 12:39
<p>Erzurum’da soğuk havanın etkisiyle şadırvanlar buz tuttu. Gece eksi 24'e düşen hava sıcaklığı kent merkezini dondurdu.</p>

Erzurum’da soğuk havanın etkisiyle şadırvanlar buz tuttu. Gece eksi 24'e düşen hava sıcaklığı kent merkezini dondurdu.

<p>Kent genelinde gece saatlerinde eksi 24’e düşen hava sıcaklığı Erzurum’u dondurdu.</p>

Kent genelinde gece saatlerinde eksi 24’e düşen hava sıcaklığı Erzurum’u dondurdu.

<p>Şadırvanlar ve merdivenler buz tutarken çatılarda buz sarkıtları oluştu.</p>

Şadırvanlar ve merdivenler buz tutarken çatılarda buz sarkıtları oluştu.

<p>Meteoroloji 12’nci bölge müdürlüğü ise önümüzdeki günlerde hafif kar yağışlı olacağı, buzlanma ve don olaylarının gerçekleşeceği bildirildi.</p>

Meteoroloji 12’nci bölge müdürlüğü ise önümüzdeki günlerde hafif kar yağışlı olacağı, buzlanma ve don olaylarının gerçekleşeceği bildirildi.

<p>Öte yandan, dondurucu soğuğun ve buzlanmanın etkisiyle, buz tutan şadırvanda enteresan görüntüler ortaya çıktı.</p>

Öte yandan, dondurucu soğuğun ve buzlanmanın etkisiyle, buz tutan şadırvanda enteresan görüntüler ortaya çıktı.

<p>Bazı esnaflar oluşan buz sarkıtlarını ellerindeki malzemelerle kırarken, yüksek çatılarda bulunan buz sarkıtları ve merdivenlerde oluşan buzlanmalar ise yurttaşlar için tehlike oluşturuyor.</p>

Bazı esnaflar oluşan buz sarkıtlarını ellerindeki malzemelerle kırarken, yüksek çatılarda bulunan buz sarkıtları ve merdivenlerde oluşan buzlanmalar ise yurttaşlar için tehlike oluşturuyor.

Erzurum buzlanma don kar yağışı

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