Prof. Dr. Osman Bektaş açıkladı: 'İstanbul, Marmara depremini 7 büyüklüğünde hissedecek'

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, beklenen Marmara depremine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Marmara'da olası deprem büyük ihtimalle M6,2–6,4 kaynaklıdır. Marmara baseni bunu İstanbul’da M7 gibi hissettirebilir; ancak 2010 Deprem Yönetmeliği sonrası yapı stoğu sayesinde Avcılar’da 1766’daki gibi yaygın ve tarihsel bir yıkım beklenmez. Risk, eski ve zayıf binalardadır."