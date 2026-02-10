Cumhuriyet Gazetesi Logo
Prof. Dr. Osman Bektaş açıkladı: 'İstanbul, Marmara depremini 7 büyüklüğünde hissedecek'

10.02.2026 12:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Beklenen Marmara depremi için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş "Marmara'da olası deprem 6,4 büyüklüğünde olacak İstanbul ise bunu 7 gibi hissedecek" değerlendirmesini yaptı.

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, beklenen Marmara depremine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Marmara'da olası deprem büyük ihtimalle M6,2–6,4 kaynaklıdır. Marmara baseni bunu İstanbul’da M7 gibi hissettirebilir; ancak 2010 Deprem Yönetmeliği sonrası yapı stoğu sayesinde Avcılar’da 1766’daki gibi yaygın ve tarihsel bir yıkım beklenmez. Risk, eski ve zayıf binalardadır."

