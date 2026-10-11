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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan, İstanbul'da hissedilen deprem sonrası kritik uyarı: 'Anlamı büyük...'

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan, İstanbul'da hissedilen deprem sonrası kritik uyarı: 'Anlamı büyük...'

11.10.2026 12:36:00
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Haber Merkezi
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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan, İstanbul'da hissedilen deprem sonrası kritik uyarı: 'Anlamı büyük...'

Yalova açıklarında dün akşam meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. Depremin ardından açıklamada bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntıyı "Kendisi küçük, anlamı büyük" sözleriyle yorumladı. İşte ayrıntılar...

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında dün akşam 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dün saat 22.08'de meydana gelen deprem, Yalova'nın yanı sıra İstanbul'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.

"KENDİSİ KÜÇÜK, ANLAMI BÜYÜK"

Sarsıntının ardından değerlendirmede bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin Marmara'daki fay yapısı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Bektaş, Yalova açıklarında meydana gelen depremi 1999 İzmit depremi sonrasındaki artçı sarsıntıların dağılımıyla karşılaştırdı.

Prof. Dr. Bektaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"KENDİSİ KÜÇÜK, ANLAMI BÜYÜK: M3,5 YALOVA DEPREMİ

1999 İzmit depremi sonrası artçı dağılımı (Pınar ve di., 2009) ile karşılaştırıldığında iki önemli sonuç ortaya çıkıyor:

-Gölcük'ten Çınarcık'a doğru artçıların sığlaşması, Marmara'da deprem üreten kabuğun daha ince olduğunu;

-Gölcük'ten Yalova'ya kırılmanın ilerleyişi ve durması kabuğun farklı kırılma özellikleri ve fayın sürünme (creep) davranışı nedeniyle olabilir.

SONUÇ: M3,5 Yalova depremi Marmara'nın zayıf kabuğu ve sürünen ( creep) fayının özelliğini destekleyen bir depremdir."

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