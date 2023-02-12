Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 'Trabzon' uyarısı: 'Depremi olduğundan çok daha fazla hissettirir'
10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Trabzon için uyarılarda bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Trabzon’un gerek jeolojik yapısı, gerek hitolojisi, dolgusu, sahil kumları, plaj özellikleri; olabilecek olan depremi olduğundan çok daha fazla hissettirir" dedi.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Kahramanmaraş
merkezli depremin ardından dikkatleri Doğu Karadeniz Bölgesine çekerek
“Trabzon, Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanan bir il. Sahilimiz gevşek kum,
çakıldan oluşuyor. Bu tür yapılar zeminin yapıları depremi büyütme özelliğine
sahiptir” dedi.
"DEPREM YIKICILIĞI SADECE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNE BAĞLI DEĞİL..."
Depremin yıkıcılığı sadece depremin büyüklüğüne bağlı olmadığını kaydeden Bektaş, şöyle konuştu:
"Trabzon 1960 yılından beri var olan eski deprem tehlikesi haritasına göre dördünce derece deprem diye bilinir halk bu algıyla burada deprem olmaz mantığıyla yaşar. 500 kilometre güneydeki bir deprem Trabzon’u dahi etkiledi.
Trabzon’u niçin bu kadar fazla etkiledi veya Rize’yi
etkiledi özellikle Trabzon ve çevresinin jeoloji özelliğine bağlı. Trabzon,
Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanan bir il. Sahilimiz gevşek kum, çakıldan
oluşuyor. Bu tür yapılar zeminin yapıları depremi büyütme özelliğine sahiptir.
Yani deprem yıkıcılığı sadece depremin büyüklüğüne bağlı değildir zeminin özelliğine
bağlıdır."
"DEPREMİ OLDUĞUNDAN ÇOK DAHA FAZLA HİSSETTİRİR"
Trabzon’un gerek jeolojik yapısı gerek hitolojisi dolgusu,
sahil kumları olan depremi olduğundan çok daha fazla hissettirdiğini belirten
Bektaş, “Trabzon’un bir özelliği daha var Trabzon bir graben yani iki fayın
çökmesiyle oluşmuş bir jeolojik yapıdır. Bu tür yapılara giren deprem dalgaları
kolay kolay buradan çıkamaz ve var olan depremi daha fazla hissetmemize daha
fazla yaşamamıza sebebiyet verir. Trabzon’un gerek jeolojik yapısı gerek
hitolojisi dolgusu sahil kumları plaj özellikleri olabilecek olan depremi
olduğundan çok daha fazla hissettirir. Bizim denize bakan yamaçlarımız
bütünüyle heyelan bölgesidir. Depremin ikincil özelliği bu heyelan sahalarını
tetikleyebilir ve olduğu gibi yamaçlardaki çok katlı binaları denize sürükler.
Bu depremler bize bilimsel verilerden daha çok ikaz eden doğanın ikaz sesi
diyelim. Bilim adamlarının söylediklerini uygulayıcılar pek dikkate almayabilir
ama doğanın sesini herkes dinliyor ona göre önlem alınıyor” şeklinde konuştu.
TRABZON’UN DEPREME KARŞI YAPI STOKU NE DURUMDA?
Depreme karşı neler yapılması gerektiği konusunda bilgi veren Bektaş, şu sözleri kullandı:
"'Trabzon’da depreme hazır mıyız?' diye önce Valimiz, belediye başkanlarımız bunu tekrar bir daha sorgulaması gerekir. Biz gerçekten depreme hazır mıyız? Özellikle Trabzon’un depreme karşı yapı stoku ne durumdadır? Yapı stokumuz bugünkü AFAD’ın vermiş olduğu resmi deprem tehlikesi normlarına standartlarına uygun mudur? Neresi uygundur, neresi uygun değildir?
AFAD’ın hazırladığı illerdeki doğal afet riskini azaltma çalışmasına göre belediye başkanımız valimiz şunu diyebilir mi? 6.6’lık bir deprem olduğu zaman Trabzon’un hangi mevkileri ne kadar yıkılır? Oradaki binaların durumu nedir? Bunları anlamak için de mikro bölgelendirme çalışmaları yapılması lazım. Yani deprem dalgalarının 30 metre derinlikte ne kadar hızlı ne kadar etkin bir şekilde görev yaptığını anlamamız için bu haritaların ivedilikle yapılması lazım. Bu haritalar yapıldıktan sonra üzerindeki binalar ona göre inşa edilmesi lazım."
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li başkanın yaptığı tüm binalar çöktü!
- Avusturya çalışmaları askıya aldı!
- Kendileri bile dayanamayıp sildi
- Borsa tartışması: Nebati 'Erdoğan’a söyleyememiş'
- Vali oluruyla resmi belgelerle dolu binaya yıkım kararı
- Kıbrıs'a kaçan müteahhit konuştu: Babamı ihbar ettim!
- ABD Çinli şirketleri kara listeye aldı
- Erdoğan yeni kararları açıkladı
- Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi gözaltına alındı
- Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu kimdir?