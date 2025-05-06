Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan beyin kanaması geçirdi!
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ziyaret için gittiği Bosna Hersek'te sırt ağrısı nedeni ile hastaneye kaldırıldığını ve hastanede beyin kanaması ile inme geçirdiğini duyurdu.
Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beyin kanaması ve inme geçirdiğini duyurdu.
"GÖZLEM ALTINDAYIM"
Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna-Hersek’te hastaneye kaldırıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim."
Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım.… pic.twitter.com/6G3Q3JFPTQ— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) May 6, 2025
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