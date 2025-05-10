Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan haritalı paylaşım: İstanbul depremi için 'tarih aralığı' verdi
Jeofizik Yüksek Mühendisi, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, X'teki hesabından olası İstanbul depremiyle ilgili yorumlarını paylaştı. Ercan'a göre 6.2'lik deprem Kuzey Marmara Depremleri hakkında çok önemli bilgiler verdi.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı son çalışmanın sonucunu yayımladı.
TARİH ARALIĞI VERDİ
Ercan gece yarısı dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan Prof. Ercan, beklenen büyük İstanbul depremi için tarih aralığı verdi.
Harita paylaşan Ahmet Ercan'a göre 7,5-8'lik deprem olasılığı kalmadı. İstanbul'da en fazla 6,7 büyüklüğünde deprem olacak.
“DEPREMLER 2045’TEN ÖNCE BEKLENMİYOR”
Ercan, "Depremler 2045'den önce beklenmiyor, depremler 2075 ya da daha sonra olabilecek" görüşünü paylaştı.
Ahmet Ercan ayrıca, "En az Anadolu yakası etkilenecek" açıklamasını yaptı.
Prof. Dr. Ercan'ın paylaşımı şöyle:
M6,2’lik Silivri Depremi beklenen Kuzey Marmara Depremleri üzerine çok değerli bilgiler verdi.
1. Kırık izi doğu-batı doğrultulu olacak
2. İstanbul Kolu Zeytinburnu önünde çatallaşma yapıp, Sivri Ada’ya doğru dönecek.
3. İstanbul kolunda deprem odağı Küçükçekmece’nin 25 km Marmara içinde, 7-10 km derinde, granit içinde olacak.
4. Depremin İstanbul kolu üzerinde büyüklüğü M6,7 olacak
5. Büyüklük Trakya kolunda M6,9-M7,1’e düşecek,
6. Ne M7,5, ne de 8’lik deprem olasılığı kaldı,
7. Ne depremler bitti, ne de her an deprem olma olasılığı kaldı.
8. Süpürtü (tsunami) yüksekliği 2 metreyi geçmeyecek,
9. En az Anadolu yakası etkilenecek,
10. Depremler 2045 den önce beklenmiyor, depremler 2075 ya da daha sonra olabilecek.
M6,2’lik Silivri Depremi beklenen Kuzey Marmara Depremleri üzerine çok değerli bilgiler verdi.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) May 9, 2025
1. Kırık izi doğu-batı doğrultulu olacak
2. İstanbul Kolu Zeytinburnu önünde çatallaşma yapıp , Sivri Adaya doğru dönecek.
3. İstanbul kolunda deprem odağı Küçükçekmece’nin 25 km… pic.twitter.com/o1PJD4iVC1
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