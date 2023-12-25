Kızıl Goncalar'a bir engel de Aile Bakanlığı'ndan
İktidar medyası ve İsmailağa cemaati tarafından hedef alınan, RTÜK'ün inceleme başlattığı 'Kızıl Goncalar' dizisinin bu sabah Okmeydanı Darülaceze'deki çekim izinleri de iptal edildi.
FOX’ta yayınlandığı ilk günden bu yana hedefte olan Kızıl
Goncalar dizisine yönelik engellemelere bu sabah bir yenisi daha eklendi.
Geçen hafta ilk bölümü ekrana gelen FOX’un Gold Film imzalı
dizisinin önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı milyonlarca lira harcanarak
yeniden dekore edilen 2 mekanındaki çekim izinleri bütün ödemeleri yapıldığı
halde iptal edilmişti.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; bu sabah bir
engel de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan Okmeydanı
Darülaceze’den geldi.
YENİ MEKAN ARAYIŞI
Dizinin doktor Levent’i Özcan Deniz’in hastane sahnelerinin
çekildiği mekandaki çekim izinleri bizzat gelen talimatla iptal edildi. Set
ikinci kez durdu. Çekimler için yeni mekan arayışı başladı.
Özcan Deniz ile Özgü Namal’ın başrol oynadığı dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de FOX’ta yayınlanacak.
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