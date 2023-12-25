Kızıl Goncalar'a bir engel de Aile Bakanlığı'ndan

İktidar medyası ve İsmailağa cemaati tarafından hedef alınan, RTÜK'ün inceleme başlattığı 'Kızıl Goncalar' dizisinin bu sabah Okmeydanı Darülaceze'deki çekim izinleri de iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 13:37
Kızıl Goncalar'a bir engel de Aile Bakanlığı'ndan
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FOX’ta yayınlandığı ilk günden bu yana hedefte olan Kızıl Goncalar dizisine yönelik engellemelere bu sabah bir yenisi daha eklendi.

Geçen hafta ilk bölümü ekrana gelen FOX’un Gold Film imzalı dizisinin önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı milyonlarca lira harcanarak yeniden dekore edilen 2 mekanındaki çekim izinleri bütün ödemeleri yapıldığı halde iptal edilmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; bu sabah bir engel de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan Okmeydanı Darülaceze’den geldi.

YENİ MEKAN ARAYIŞI

Dizinin doktor Levent’i Özcan Deniz’in hastane sahnelerinin çekildiği mekandaki çekim izinleri bizzat gelen talimatla iptal edildi. Set ikinci kez durdu. Çekimler için yeni mekan arayışı başladı.

Özcan Deniz ile Özgü Namal’ın başrol oynadığı dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de FOX’ta yayınlanacak.


Kızıl Goncalar

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