Yayınlanma: 25.12.2023 - 20:17

Güncelleme: 25.12.2023 - 20:17

Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümünün ardından büyük tepki toplamıştı. Dizinin mekan çekimlerinin izinlerinin de çekilmesinin ardından yayımlanıp yayımlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümü yayımlanacak mı? Kızıl Goncalar'ın yeni bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar...

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

FOX'un yeni dizisi Kızıl Goncalar geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilk bölümü ile izleyiciyle buluşmuştu. Dizinin fragmanının yayımlanmasının itibaren tepki çekmesi nedeniyle yayımlanmaya devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Dizi ikinci bölümüyle 25 Aralık Pazartesi izleyicisiyle buluşacak.

KIZIL GONCALAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kızıl Goncalar'ın ilk bölümü; Beste'nin Meryem'i işe alarak ailesini terk etmesi ile sonlanmıştı. Hasta olan Suavi'nin durumunu gören Meryem ve kızı ona yardım etmek için evde kalmıştı ama bir anda eve gelen Levent ve Mira tanımadığı iki kadını evlerinde bulunca şaşırmışlardı. Dizinin ikinci bölümünde Mira, annesinin kaçarak gitmesinin sorumlusunun babası Levent olduğunu düşünerek onu suçlar. Bir yandan Meryem kızının Cüneyd ile evlendirileceğini öğrenir, bunu engellemeye çalışır.