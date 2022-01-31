Prof. Dr. Şadan Gökovalı ölüm yıldönümünde anıldı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 14:16

Akyaka mezarlığında düzenlenen anma törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan, Şadan Gökovalı’nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Şadan Gökovalı’nın hayatında çok farklı bir yeri olduğunu ve sadece bedensel olarak ayrıldığını söyledi.

Gürün, “Şadan Gökovalı çok bilge bir insandı. Bilge insan bilgilerini paylaşıyorsa aydın olma vasfını kazanır. Eğer bilge insan bir kütüphane gibi bütün bilgiyi kendisinde tutar ve ben bunları biliyorum derse o aydın olamaz çünkü aydınlatamaz. Ama Şadan abim, sürekli etrafına hiç bıkmadan usanmadan bilgilerini aktarırdı. Gerçekten Muğlalı olmaktan Halikarnas Balıkçısı ile kurduğu ilişkinin bir parçası olmaktan çok büyük gurur duyardı. Beni en çok etkileyen konu, mezar taşıma şunu yazın demişti, İki şeyi severdi rahmetli, “Yaşamı birde Muğla’yı”. Ben kendisine sürekli takılırdım “Şadan Gökovalı” senin soyadın “Muğlalı” olmalı derdim. Sen sadece Gökova değil bütün Muğla’nın değerisin diye. Böyle insanlar kolay yetişmiyor. Şadan abim ışığı ile bizlere rehber olmaya devam ediyor” dedi.

Konuşmaların ardından Şadan Gökovalı’nın mezarına karanfil bırakılırken dualar edildi.

Prof. Dr. Şadan Gökovalı Kimdir?

1939'da Muğla'nın Gökova beldesinde doğdu. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. 1959’da İzmir’ de yayımlanmakta olan Ege Expres’te gazeteciliğe başladı. 1961 yılında Sarı Basın kartı aldı. 1965'te Yılın Gazetecisi seçildi.

Turizm üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı; İletişim Bilimleri dalında doçent oldu. TRT ve bazı yayın organlarında muhabir ve yapımcı olarak çalıştı. 1980’den sonra Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1993’te Ege Üniversitesi Çeşme Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi ve idareci olarak hizmet vermeye başladı. Gökovalı, İzmir'deki Yaşar Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi.İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye İletişim Vakfı, İzmir Turist Rehberleri Odası, Onursal Üyeliği “İleri Yaş Dostu” ödüllerine de layık görülmüştü.

Gökovalı'nın çoğu Türkiye’nin turistik yerleri hakkında olmak üzere yirmiden fazla kitabı çeşitli dillerde yayımlandı.