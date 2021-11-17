Prof. Dr. Selim: 6 ile 8 saat arasında artçıları olmazsa, bir başka depremin habercisi olabilir
Düzce’de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremi değerlendiren Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, depremin Kuzey Anadolu Fay sisteminin kuzeyinde gerçekleşmiştiğine dikkat çekerek "Eğer 6 ile 8 saat arasında artçıları olmazsa bir başka depremin habercisi olabilir” dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Düzce merkez olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.40'taki deprem, yerin 18,02 kilometre derinliğinde oldu. Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedilirken Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulundu.
"ARTÇI OLMAZSA TEHLİKE ARZ EDER"
Selim, “Deprem yaklaşık 15 km uzunluğa sahip olan bu fayın etkisiyle olmuştur. Bu fay Düzce çek-ayır havzasının hemen kuzeyinde yer alır. Çilimli Fayı literatürde bilinin ve Kuzey Anadolu Fayı’na paralel olarak uzanan aktif bir faydır. Meydana gelen bu deprem 12 Kasım 1999 depremini meydana getiren Kuzey Anadolu Fay sisteminin kuzeyinde gerçekleşmiştir. Eğer 6 ile 8 saat arasında artçıları olmazsa bir başka depremin habercisi olabilir. Bu durum tehlike arz eder. Ama artçılar olursa tehlikeli bir durum söz konusu olamaz” diye konuştu.
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