Son Dakika | Düzce'de ikinci deprem
İstanbul'da 5.0 büyüklüğünde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli'nin açıklamasına göre deprem 5.2 büyüklüğünde, merkez üssü ise Düzce Çilimli. 4.3 büyüklüğünde artçı sarsıntılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Düzce merkez olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'taki deprem, yerin 18,02 kilometre derinliğinde oldu.
Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi. Düzce ve Bolu’da halk, panikle sokaklara döküldü. Düzce’de polis ve jandarma ekipleri, bölgede devriye görevinde bulunurken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR
15:57'de de 4.3 büyüklüğünde bir artçı deprem kaydedildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Deprem sonrası bildirilen olumsuz bir durum yok" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir olumsuz gelişme olmadığını söyledi. Düzce Valisi Atay da olumsuz bir ihbarın olmadığını açıkladı.
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