Prof. Dr. Şen'den korkutan 'kar' uyarısı: Dışarıya çıkmayın!

24 Ocak 2022 Pazartesi, 16:16

İstanbul, günlerdir uyarıları yapılan kar yağışına teslim oldu. Kentin iç ve batı kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında açıklamalarda bulundu. "Çarşamba akşamına kadar kar etkisi var" diyen Şen şöyle devam etti:

Çarşamba akşamına kadar kar etkisi var. Bugün deniz etkisi dediğimiz - İstanbul'a özel bir durumdur- kar Marmara'nın batısında ve güneyinde hızlı ve yoğun yağmaya başladı. Karadeniz üzerinden gelen akışlar, deniz suyu sıcaklığı havadan daha sıcak olduğu için buharlaşma yapıyor, nemi ve yağışı arttırıyor. İstanbul'un Anadolu yakasında bu kadar kar yok, kar yağışı akşama kadar devam edecek. Yarın kar hafifleyecek ama akşam devam edecek. Deniz ya da göl etkisi denilen bu etki devam edecek.

SICAKLIKLAR EKSİYE DÜŞECEK!

Bu gece İstanbul'da sıcaklık eksi 2'ye, Anadolu yakasında 1 dereceye kadar düşecek. Bu da önemli.

KALP HASTALIĞI OLANLAR DIŞARIYA ÇIKMASIN

Ulaşıma dikkat edeceğiz, erkenden evimize gideceğiz. Bir de kalp hastalığı problemi olanlar kesinlikle bu havada dışarıya çıkmamalı, rüzgara karşı yürümemeli. Yürüyecekse de rüzgarı arkasına almalı.

20 CM'E YAKIN KAR VAR

Şu anda burada 20 cm'e yakın kar var. Karın artması batı bölgelerinde önemli değil ama Doğu ve İç Anadolu'nun doğusunda eski karın üzerine yeni kar geldiği için çığ tehlikesi var.

HİPOTERMİ TEHLİKESİNE DİKKAT

Hissedilen sıcaklık şu an -8 derece. Biraz daha durursak hipotermi geçiririz. Eğer 26 derecenin altına düşerse vücut sıcaklığı hayata dönüş zorlaşır. O nedenle dışarlarda kalmamak lazım."