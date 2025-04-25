Prof. Dr. Sözbilir'den 'Kütahya' açıklaması: 'Deprem fırtınaları devam edebilir'

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen peş peşe depremler sonrasında açıklamada bulundu. Sözbilir, "Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sözbilir'den 'Kütahya' açıklaması: 'Deprem fırtınaları devam edebilir'
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AA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 11:20

Kütahya'nın Simav ilçesinde ilk olarak saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde; ikinci olarak saat 10.20'de 4,6 büyüklüğünde olmak üzere peş peşe iki deprem meydana geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

"DEPREM FIRTINALARININ TEKRAR ETME OLASILIĞI YÜKSEK"

Depremin Karakoca ile Madenköy arasında meydana geldiğini belirten Sözbilir, şunları kaydetti:

"AFAD ve uluslararası sismoloji istasyonları tarafından yapılan odak mekanizma çözümlerine göre, depreme neden olan fay baskın eğim atımlı normal fay niteliğindedir. Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5,7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir. Bu bölgede, 2011-2012 yılları arasında küçük ölçekli depremlerin ana şoktan sonra yoğun bir şekilde tekrarlayan deprem fırtınaları şeklinde yaşandığı bilindiğinden, benzer bir aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksek olarak değerlendirilmektedir."

"PANİK OLUŞTURACAK BİR DURUM YOK"

Sözbilir, bölgede ana fayın kuzeye eğimli Simav Fayı olduğuna değinerek, "Bu depremlerin Simav Fayı'nın tavan bloğundaki küçük ölçekli sintetik faylanmalarla ilişkili olduğu kabul edilebilir. Bu kapsamda, küçük ölçekli artçı depremlerin belirli bir süre daha devam edeceği öngörülebilir. Panik oluşturacak bir durum yok" diye konuştu.


Etiketler: #Hasan Sözbilir #Kütahya #deprem

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