Prof. Dr. Süleyman Pampal kimdir?

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bilim insanları açıklamaları ile gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal... Prof. Dr. Süleyman Pampal kimdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 18:37
Prof. Dr. Süleyman Pampal kimdir?
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Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Hatay Defne merkezli 6.4'lük depremin, Kahramanmaraş depremlerinin tetiklemesi sonucu oluştuğunu söyledi. Pampal, "Çünkü birbirinin devamı niteliğinde yırtılma, kırılma devam ediyor. Maalesef bu kırılmalar devam edecek. Kuzeyde de kırılacak yeni yerler var. Stres zaten yüklenmiş, kırılacak duruma gelmiş. Şimdi yeni stres transferleri, yeni hırpalanmalar, örselenmeler; maalesef bölgenin depremselliği bir süre daha devam edecek" dedi.

PROF. DR. SÜLEYMAN PAMPAL KİMDİR?

Süleyman Pampal 1955 yılında Adana'da doğdu. 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1978 yılında aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1995 yılında profesör unvanı aldı.

PROF. DR. SÜLEYMAN PAMPAL'IN KİTAPLARI

Depremler Doğal Afetmidir Depremlerle Baş Edebilmek

Türkiye nin DepremGerçeği DepremBölgeleri Haritaları ve DepremYönetmeliklerinin Tarihsel

Depremler


deprem Prof. Dr. Süleyman Pampal

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