Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 123 personeli depremde hayatını kaybetti
Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli birimlerinde çalışan 123 personelin depremde hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlığın verdiği bilgiye göre; Adana'da 2, Adıyaman'da 30, Diyarbakır'da 1, Gaziantep'te 9, Hatay'da 25, Kahramanmaraş'ta 47, Malatya'da 3, Osmaniye'de de 6 bakanlık çalışanı yaşamını yitirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, 123 personelinin depremde hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
“Ülkemizi derinden etkileyen deprem afetinde, Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımızda görev yapan 123 personelimiz ahirete irtihal etti. Vefat eden çalışma arkadaşlarımıza, ailelerine ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.”
Bakanlığın açıklamasına göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adana'da 2, Adıyaman'da 30, Diyarbakır'da 1, Gaziantep'te 9, Hatay'da 25, Kahramanmaraş'ta 47, Malatya'da 3, Osmaniye'de de 6 kişi olmak üzere toplam 123 kişi hayatını kaybetti.
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