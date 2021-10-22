'Gri liste' kararı sonrası Türkiye için endişe yaratan olasılık

22 Ekim 2021 Cuma, 11:29

OECD’ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurdu.

FATF Başkanı Marcus Pleyer dün akşam düzenlenen basın toplantısında gözlem listesine alınan en büyük ekonomi olan Türkiye'nin bankacılık, gayrimenkul, altın ve kıymetli taş ticareti alanındaki "ciddi gözetim ve denetim sorunlarını" gidermesi gerektiğini belirtti.

The Wall Street Journal'dan Ian Talley'in kaleme aldığı haber/analiz, söz konusu karar ile "zaten titrek olan" Ankara ekonomisinin sarsılacağını belirtti.

"Küresel finans gözlemcisi Türkiye'yi kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda kınadı" başlıklı haber/analizde, Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya dikkat çekildi:

"Türkiye Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, 2019'daki son gözetimden bu yana FATF standartlarını karşılamada ilerleme kaydedildiğini söyleyerek eylemi hak edilmemiş olarak nitelendirdi. Bakanlık, ülkenin en kısa sürede FATF listesinden çıkarılması için gerekli tüm adımları atacağını söyledi."

"AKP'NİN BÜYÜKELÇİSİ" YANIT VERMEDİ

Haberde ayrıca, geçtiğimiz günlerde Defense One için "Türkiye ile ABD Arasında Uzlaşma Zamanı Geldi" başlıklı bir makale kaleme alan Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın yorum talebine yanıt vermediğinin de altı çizildi. Gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller dünkü köşe yazısında, Murat Mercan'ın doğrudan AKP’nin büyükelçisi olduğunu ve AKP kurucusu olarak Erdoğan’ın ABD yönetimiyle ilişkilerini kuran ve düzenleyen ekipte yer aldığını yazmıştı.

CİDDİ SORUNLAR DEVAM EDİYOR

FATF'in başkanlığını yürüten Alman Maliye Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Marcus Pleyer, Ankara'nın kaydettiği ilerlemeye rağmen, bankalar, altın, değerli taş tüccarları ve emlak gibi yüksek riskli sektörlerin denetimi de dahil olmak üzere ciddi sorunların devam ettiğini söyledi.

PARA ÇIKIŞI TEŞVİK EDİLECEK

Eski ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri, bankalar ve diğer yabancı yatırımcılar risklerini yeniden değerlendirmek zorunda kaldıkları için Türkiye'nin gri listeye alınmasının büyük olasılıkla ülkeden para çıkışını teşvik edeceğini söylüyorlar. Yabancı sermaye kaçışı ve borçlanma maliyetlerinde beklenen artış, Türk ekonomisinin büyük ölçüde yurt dışındaki krediye bağımlı olması nedeniyle piyasaları sert vuracağı kaydedildi.