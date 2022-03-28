'Profesör doktor' lakaplı otun fiyatı etle yarışıyor
Alaçatı Ot Festivali'nde yemeklik ve salatalık doğal otların kilogramı 10 TL’den satışa sunulurken, böbrek ve akciğer rahatsızlıklarına iyi geldiği ifade edilen ve yöre insanının ‘profesör doktor’ lakabını taktığı şevketi bostan ise 50 TL’den alıcı buldu.
İzmir’in Çeşme ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nde tezgâhlar, yöre insanının bölgeden topladığı yemeklik ve salatalık otlarla renklendi. Yemeklik ve salatalık otların kilogramı 10 TL’den alıcı bulurken, şevketi bostanın fiyatı ise 50 TL olarak belirlendi.
Başta böbrek ve akciğer hastalıkları olmak üzere birçok rahatsızlığa şifa olduğu ifade edilen ve yöre halkı tarafından ‘profesör doktor’ lakabıyla anılan şevketi bostanın toplanması çok zor olduğu için fiyatının yüksek olduğunu söyleyen Doğan Subaşı, “Bu ot, dikenin kökünden çıkarılıyor. Temizlemesi de çok zor. Bilmeyenler, ‘Bu ot neden bu kadar pahalı?’ diye soruyor. Şevketi bostan, böbreğe iyi gelir, böbrekteki kumu dökmeye yardımcı olur” dedi.
"SALATASI VE YEMEĞİ YAPILIYOR"
Şevketi bostanın çok emek isteyen bir ot olduğunu söyleyen Ali Kumbasar ise "Şevketi bostan, kocaman dikenlerin arasından büyük emeklerle toplanır. Bu yüzden pahalı. Faydaları çoktur. Zeytinyağlı salatası ve etli yemeği yapılır. Eskiden kimse bilmiyordu, ama şimdi herkes tanıyor profesör doktor şevketi bostanı" diye konuştu.
Şevketi bostan salatasının tarifini veren Fırat Korkmaz da “Şevketi bostan akciğerin doktorudur. Topladıktan sonra kaynatıp limon, zeytinyağı ve tuz ekliyoruz. Hepsi bu kadar. Herkes çok seviyor” dedi.
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