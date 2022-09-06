‘Profesyonel Türk dadı’ furyası: 30-50 bin TL arası maaş isteniyor

06 Eylül 2022 Salı, 10:20

Filipinliler, Özbekler, Türkmenler derken şimdi de neredeyse bir müdür, bir CEO kadar maaş isteyen 'profesyonel Türk dadılar' furyası başladı. Evde sadece çocuğun bakım ve ihtiyaçlarıyla ilgilenen bu dadıların ücreti yabancı dadılardan daha fazla.

Sabah gazetesinin haberine göre aileler bu profesyonel dadılara aylık 30 bin ila 50 bin TL arasında ücret ödüyor.

3 YAŞA KADAR BAKIYOR

Herhangi bir ünivesite eğitimi almamasına rağmen sadece tecrübeli oldukları için ailelerin tercih ettiği profesyonel Türk dadılar, yeni doğan bebeklere 3 yaşına kadar; uyku, beslenme, davranış gelişimi ve tuvalet alışkanlığı kazandırıyor.

Bir gün içerisinde çocuğun tüm eylemlerini tek tek not düşerek gelişimi anbean takip ediyor. Sadece çocukları değil aynı zamanda aileleri de eğiten dadılar, anne ve babalara çocuk eğitimleriyle ilgili özel dersler veriyor.

ÖZEL ŞOFÖR İSTİYORLAR

Dadılar sadece yüksek maaşlarıyla dikkat çekmiyor. Aynı zamanda adeta bir şirket CEO'su gibi işe girecekleri evlerde ailelerle pazarlığa oturup, belirli şartlar sunuyor. Toplu taşıma kullanmayan dadılar, özel şoförlü araçlarla gezmeyi istiyor. Lüks seyahat tutkunu olan dadılar, uçak yolculuklarını da sadece 'business sınıf'ta yapıyor.

Dadıların bazıları ikiz-üçüz-dördüz bazıları prematüre bebekler konusunda uzman. Bazı dadıların kendilerini tanıttığı internet siteleri dahi var. Özgeçmiş ve aldıkları sertifikaları siteye koyan dadılar, çocuk eğitimiyle ilgili kısa bilgilendirmeler de yapıp referanslarını da paylaşıyor.

PANDEMİDE FİYATLAR FIRLAMIŞTI

Özellikle İstanbul'da son dönemde bebek ve çocuk bakıcısı bulmak iyice zorlaşmış durumda. Pandemi sonrasında aileler genellikle yatılı bakıcı istemeye başladı. O dönemde yabancı bakıcı gelemediği için ve döviz kurundaki artış nedeniyle fiyatlar da yükseldi.

Bakıcıların maaşları pandemi ve döviz kurunun da etkisiyle 6 bin TL'den başlayıp, 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. Çocuk bakıcıları en çok Filipinler, Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşlarından tercih ediliyor.