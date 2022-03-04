Protokol Meclis'te kabul edildi: Türk polisi Katar'a gönderiliyor

04 Mart 2022 Cuma, 04:00

Türkiye’nin Katar’a polis gücü göndermesine olanak tanıyan uygulama protokolü, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

Protokole göre 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yapılacak 2022 FIFA Futbol Dünya Kupası için Katar’a 3 bin 251 Türk Emniyet kuvveti gönderilecek. Türk polisi, bu ülkede bulundukları sürece Katar yasalarına ve yargı yetkisine tabi olacak. Katar’daki Türk üssünde görev yapan askerler için Türk yargısı geçerli olurken polise böyle bir istisna getirilmemesi dikkat çekti.

"HUKUKTA SÖZ DEĞİL METİN"

Yargı yetkisi konusundaki eleştirilere yanıt veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye’nin Katar’la yakın ilişkilerine dikkat çekerek “Böyle bir arka plan varken Katar’ın bir suç durumuyla, yargıyla ilgili olarak bizim kabul etmeyeceğimiz herhangi bir tasarrufta bulunması zaten söz konusu değil” ifadelerini kullandı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise “Tabii ki dostlar, ‘Olmaz’ diyorsunuz ama bunun güvencesi hukukta söz değil metindir” eleştirisinde bulundu.