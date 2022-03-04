Protokol Meclis'te kabul edildi: Türk polisi Katar'a gönderiliyor
TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen protokole göre 2022 FIFA Futbol Dünya Kupası için Katar’a 3 bin 251 Türk Emniyet kuvveti gönderilecek. Türk polisi, Katar yasalarına ve yargı yetkisine tabi olacak.
Türkiye’nin Katar’a polis gücü göndermesine olanak tanıyan uygulama protokolü, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.
Protokole göre 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yapılacak 2022 FIFA Futbol Dünya Kupası için Katar’a 3 bin 251 Türk Emniyet kuvveti gönderilecek. Türk polisi, bu ülkede bulundukları sürece Katar yasalarına ve yargı yetkisine tabi olacak. Katar’daki Türk üssünde görev yapan askerler için Türk yargısı geçerli olurken polise böyle bir istisna getirilmemesi dikkat çekti.
"HUKUKTA SÖZ DEĞİL METİN"
Yargı yetkisi konusundaki eleştirilere yanıt veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye’nin Katar’la yakın ilişkilerine dikkat çekerek “Böyle bir arka plan varken Katar’ın bir suç durumuyla, yargıyla ilgili olarak bizim kabul etmeyeceğimiz herhangi bir tasarrufta bulunması zaten söz konusu değil” ifadelerini kullandı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise “Tabii ki dostlar, ‘Olmaz’ diyorsunuz ama bunun güvencesi hukukta söz değil metindir” eleştirisinde bulundu.
İlgili Haberler
- Katar'dan Rusya-Ukrayna krizinde "diplomatik yöntemlerin benimsenmesi" çağrısı
- ABD Başkanı Biden, Katar Emiri El Sani ile görüştü
- Katar: Avrupa'ya gaz tedarikinde Rusya'nın yerini alamayız
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
En Çok Okunan Haberler
- Soğuk günlerde hastalanmamak için doğal tedbirler
- Gece vardiyası obezite ve diyabet riskini artırabilir
- Milletvekilleri, sahada duyduklarını Erdoğan'a anlattı
- Emniyet, Katar yargısına uyacak
- Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
- Atatürk’ü anmadı, ulusal bayramlara program yapmadı
- Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısında 9. gün
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti
- Sanatçılardan 'zeytinlik' kararına tepki
- 'Türkiye yeni varyantlara hazırlıksız yakalanır'