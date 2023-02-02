Psikolojik harp nedir? Psikolojik harp teknikleri nelerdir?

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 11:43

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 11:43

Savaşta, barışta insanların duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirmek maksadıyla bilginin kullanılması olarak ifade edilen psikolojik savaş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ile gündeme geldi.

PSİKOLOJİK HARP NEDİR?



Psikolojik savaş, açıklanan bir olağanüstü durum veya savaşta, iletişim araçları ve diğer psikolojik vasıtaların düşman üzerinde psikolojik baskı yaratmak ve düşman kontrolü altındaki bölgelerdeki düşman gruplarının ve diğer hedef alınan toplulukların tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkilemek amacıyla kullanılması tekniğidir. Bunun temel işlevi, düşmanın savaş veya çatışmaya devam isteğini zayıflatmak ve savaşı sürdürmekteki kapasitesini azaltmak amacı güden bütün çabaları desteklemektir.

PSİKOLOJİK HARP TEKNİKLERİ NELERDİR?

Tarihin bilinen ilk savaş tekniği kitabının yazarı olan Çinli kumandan Sun Tzu, kitabının büyük bir kısmını rakibin psikolojik olarak çökertilmesi üzerinde durur. Askeri strateji ve taktiklerin en önemlilerinden biri de Psikolojik Savaş teknik ve taktikleridir. Belirli bir amaca yönelik, uzun vadeli plan ve stratejilerle yapılan psikolojik savaş hem sıcak hem de soğuk savaş dönemlerinin en çok başvurulan mücadele yöntemlerinden biri olmuştur.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan psikolojik savaşı şöyle tanımlamıştır; psikolojik Savaş, klasik anlamdaki savaşın kazanılması veya kaybedilmesinde, savaştan sonra da üstünlüğün devam etmesinde yahut sorunların çözülmesinde insanların ruh haline etki ederek sonuç almak olarak tarif ediliyor.

Tarhan'a göre psikolojik savaşın dört takniği vardır. Bunlar; Stratejik amaçlı, taktik, takviye edici ve provokasyon tipi psikolojik savaştır.